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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Tevfik Durul   | 29.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers’e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.

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