Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
95,415.57
Altın
1,283.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." dedi.

Zuhal Demirci   | 30.04.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." değerlendirmesinde bulundu. 

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden darbe girişimi açıklaması

Guaido: Bu geri dönüşü olmayan bir yol

'Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum'

'Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum'
'AB'nin Türkiye'ye saygı göstermesi gerekiyor'

'AB'nin Türkiye'ye saygı göstermesi gerekiyor'
Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da darbe girişimi