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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Gonzalez Laya'yı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Tevfik Durul   | 14.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede, İspanya'daki koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak görevlendirilen avukat Gonzalez Laya'yı bu görevinden dolayı kutladı.


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