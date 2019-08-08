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Didim'de 128 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı, denizde mahsur kalan 32 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ferdi Uzun   | 08.08.2019
Didim'de 128 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Botta bulunan ve Yunan adalarına kaçacakları belirlenen, aralarında 2 bebeğin de yer aldığı Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen güvenli bölgeye alındı. 

Ekipler, Tekağaç Burnu açıklarında da 32'si Suriye, 10'u Filistinli uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Taşburun mevkisinde de Sahil Güvenlik helikopteri tarafından karada bir grup göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma sevk edildi. Yurt dışına geçiş hazırlığında olan 25 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, organizatör olduğu iddia edilen bir kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan, Altınkum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 32 kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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