Didim açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, botları arızalanan 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Aydın
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bindikleri lastik bot makine arızası nedeniyle Aydın'ın Didim ilçesi, Tekağaç Burnu açıklarında sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.
Ekipler, bottaki 28 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.