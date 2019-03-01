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Dicle'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 8 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hasan Namlı  | 01.03.2019
Dicle'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 8 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Dicle'nin Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı mahalleleri ve bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu vurgulandı.

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