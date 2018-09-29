Dicle Üniversitesine tercihler sağlanan huzur ile arttı

Fotoğraf: AA/Şükrü Gündüz

DİYARBAKIR - Şükrü Gündüz

Diyarbakır'da terör olaylarının azalması ve sağlanan huzur, Dicle Üniversitesini (DÜ) tercih eden öğrenci sayısını artırdı. Başta İstanbul olmak üzere farklı illerden gençler, üniversiteyi okumak için DÜ'yü tercih etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır üniversitede eğitimin kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gül, Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi arasında 30. sırada DÜ'nün yer aldığını belirtti.

Gül, üniversiteyi Ortadoğu'nun kültür merkezi haline getirebileceklerini, devletin de bu konuda destek sunduğunu aktararak, üniversiteyi dünyanın en iyi üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Öğrencilerin okulda 2 liraya dört çeşit yemek yiyebildiğini, barınma ve ulaşımda da sıkıntı yaşamadığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite var. Biz en çok en tercih edilen üniversiteler arasındayız. Üniversitemizin tercih edilmesinin en büyük nedenlerden biri bölgemizde ve Diyarbakır'da terör olaylarının bitmesidir. Bu huzurun geldiğini gösteriyor. En çok tercih edilen üniversiteler arasında 36. sıraya yükseldik. Üniversitenin doluluk oranı yüzde 97.13'e ulaştı. Geçmiş yıllarda bu oran yüzde 85'ler kalıyordu. Eğer huzur sağlanmasaydı, bu kadar yüksek oranda bir yerleşim olmazdı üniversitemize. Bu heyecan verici bir durumdur. Üniversitemizi önümüzdeki yıllarda yüzde 100 doluluk oranına getireceğimize inanıyoruz."

Yabancı öğrenci sayısında ciddi artış

Üniversiteyi tanıtıcı programlar yaptıklarını, yerleşkesini, kalitesini, eğitim durumunu anlattıklarını bildiren Gül, tercih oranların artmasında bu çalışmalarının da etkili olduğunu, bu yıl 5 bin 320 öğrencinin eğitim kurumuna kayıt yaptırdığını vurguladı.

Gül, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl İstanbul, Samsun, Giresun, Hatay, Manisa, Mersin, Balıkesir ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin her yerinden öğrencinin kayıt olduğuna işaret etti.

Gül, bunun güzel bir gelişme olduğunu, daha iyi tanıtımla gelecek senelerde daha çok öğrencinin Dicle Üniversitesi'ni tercih edeceğini bildirerek, "2016-2017 eğitim öğretim yılında 51 olan yabancı öğrenci sayısı bu yıl 453'e ulaştı." dedi.

Gül, son üç yılda yabancı öğrenci sayısında önemli bir artış yaşandığını aktardı.

"Türkiye'nin en güzel ve en geniş yerleşkesi"

Üniversitedeki eğitim ve öğretim kalitesinin artmasından sonra DÜ'den mezun olan öğrencilerin aranacak kişiler haline geleceğini kaydeden Gül, şunları belirtti:

"Üniversitemizin yerleşkesi Türkiye'nin en güzel ve en geniş yerleşkesi. Üniversitemizde eğitim ve öğretimin kalitesi yükseliyor. Öğrencilere yönelik her türlü konforu sağlamış durumundayız. Üniversitemizde öğrenciler için her türlü sportif ve sosyal imkanlarımız var. Öğrencilerimizin donanımlı bir şekilde mezun olmalarını hedefliyoruz. Mezuniyetten sonra da öğrencilerimizle iletişimimiz devam edecek. Takip edeceğiz. Tüm ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra 'İyiki Dicle Üniversitesini tercih etmişim.' diyeceklerine eminim. Son yıllarda çok büyük atılımlar yaptık."

Öğrenciler memnun

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Cihan Tunç, tarihi ve medeniyetlerin beşiği olan bir kente geldiğini belirterek, "Diyarbakır'da kendimi iyi hissediyorum. Şehir çok güzel, her kesime hitap edecek olanaklar var. Ayrıca ciğer kebabı da çok güzel." diye konuştu.

Hatay'dan üniversitenin ortopedik protez ve ortez bölümünü okumak için kente gelen Ayşe Eraslan da Diyarbakır'ın çok gelişmiş bir şehir olduğunu söyledi.

Köklü bir üniversite olması nedeniyle DÜ'yü tercih ettiğini anlatan Eraslan, "Olanakları ve insanları çok iyi. Güzel bir şehir herkes gelsin istiyorum." dedi.

Mardin'den ilahiyat fakültesini okumak üzere kente gelen Rojda Karaca da Diyarbakır ve bölgenin terörle yan yana getirilmesinin yanlış olduğunu, Batı'daki üniversitelere gitmektense bölgenin gurur kaynağı DÜ'de okumayı tercih ettiğini bildirdi.

Diyarbakır'ı çok sevdiğini dile getiren Karaca, bu nedenle DÜ'yü tercih ettiğini dile getirdi.