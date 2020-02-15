DHMİ havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı.
İstanbul
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacağını belirtti.
Keskin, "Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.