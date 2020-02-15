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Türkiye

DHMİ havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı.

İzzet Taşkıran   | 15.02.2020
DHMİ havalimanlarında sessiz terminal projesini hayata geçirdi

İstanbul

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacağını belirtti.

Keskin, "Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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