Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,820.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, tutuklandı.

Sefa Mutlu   | 15.02.2021
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

İstanbul

Soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli Eroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Eroğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Süreç

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.

Tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Yeni bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Caferi Sadık Eroğlu, 12 Şubat'ta Sarıyer Armutlu'da yakalanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi
AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor

Benzer haberler

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığındaki 3 terörist tutuklandı

Diyarbakır'daki 'Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'daki 'Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
İstanbul'da organ ticareti operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da organ ticareti operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı