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Devrilen vincin altında kalan operatör yaralandı

Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hikmet Faruk Başer   | 04.10.2019
Devrilen vincin altında kalan operatör yaralandı Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

İstanbul

 Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı.

Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan 34 EJ 7822 plakalı vinç devrildi.

Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.

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Devrilen vincin altında kalan operatör yaralandı