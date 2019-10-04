Devrilen vincin altında kalan operatör yaralandı
Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı.
Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan 34 EJ 7822 plakalı vinç devrildi.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.