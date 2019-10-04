Yaz operasyonlarında 608 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.