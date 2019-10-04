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Türkiye

Yaz operasyonlarında 608 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 04.10.2019
Yaz operasyonlarında 608 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, eylül ayındaki operasyonlarda 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasındaki ilkbahar-yaz operasyonlarında 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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