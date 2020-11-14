Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.
Ankara
DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DHMİ'ye 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alınacak.
Adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.
Başvurular, 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.