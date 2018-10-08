Devlet desteğiyle kurduğu fabrika ile Avrupa'ya açıldı

Meslek hayatına ağabeyinin İstanbul'daki fabrikasında çırak olarak başlayan Siirtli Recep Ertaş, memleketinde devlet desteğiyle kurduğu fabrikadan Avrupa'ya ihracat yapıyor.

SİİRT - FECRİ BARLIK

İş yaşamına İstanbul'da, ağabeyine ait fabrikada 20 yıl önce çırak olarak adım atan Recep Ertaş, memleketinde yatırım yaparak istihdam sağlamak istedi.

Yaklaşık 5 yıl önce Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) teşvik imkanından faydalanarak ağırlıklı üretim alanı bez ambalaj olan fabrika kuran Ertaş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle aldığı 14 üniteli baskı makinesiyle iş hacmini genişletti.

30'u kadın 40 kişiye istihdam sağlayan Ertaş'ın kurduğu fabrikada üretilen ürünler kısa sürede iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerinden de talep gördü.

Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya başta olmak üzere 25 Avrupa ülkesine ihracat yapan Ertaş, istihdam edilen işçi sayısını 300'e, ihracatı da 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

"Öncelikli hedefimiz kadın istihdamı"

Recep Ertaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da ağabeyinin öncülüğünde bu alanda ilk faaliyet gösterdiklerinde sadece eczane ve kuyumcu sektörleri için basit ve en fazla 2 renkli çantalar yaptıklarını belirterek, 2008 yılından sonra atılım yaparak ofset baskı ile farklı materyallerle farklı ürünler kullanıp Türkiye pazarına sunduklarını, sonrasında ise Avrupa pazarına açıldıklarını aktardı.

Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları fuarlarda tanıtım yaparak ihracatı artırdıklarına işaret eden Ertaş, 5 yıl önce devlet desteğiyle Siirt OSB'de tahsis edilen arsa üzerinde 10 bin metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alana sahip fabrika kurduklarını dile getirdi.

Ertaş, şunları kaydetti:

"Farklı bez çanta üretimi yapıyoruz. Bunların hepsinin ortak noktası ya doğa dostu ya da yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasıdır. Öncelikli hedefimiz kadın istihdamı. Burada kadın istihdamına ayrı bir öncelik veriyoruz. 30'u kadın 40 civarında çalışanımız var. İnşallah yılbaşından sonra 70'e ulaşacağız. Hedefimiz 300 kişiyi bu çatı altında istihdam etmek."

KOSGEB desteğiyle aldıkları 14 üniteli baskı makinesiyle ham bez, kanvas ve üst giyim malzemeleri bastıklarını anlatan Ertaş, ürünlerin Avrupa'da ilgi gördüğünü belirtti.

Ertaş, "Bu yıl ciddi bir ihracatımız oldu. İnşallah gelecek yıl ihracatımızı 3'e katlayacağız. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve daha ismini sayamadığım 25 Avrupa ülkesine ürün ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Ortadoğu ve Balkan ülkelerine de ürün ihraç etmek istediklerini kaydeden Ertaş, şöyle konuştu:

"Şu anda vergi indiriminden faydalanıyoruz. Ayrıca İŞKUR'dan aldığımız personel desteği var. Kuruluşumuzdan itibaren üretim teknolojisini takip ediyor, ürün kalitesini dikkate alıyoruz. Bunu da makineleşmeye borçluyuz. Makine parkımızı daha da artırarak, maliyetlerimizi de düşürerek hedeflerimize ulaşacağız."

"Mesleğimi memleketimde devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum

Fabrikada ustabaşı olarak görev yapan Fahrettin Karataş, 3 senedir burada çalıştığını söyledi.

"İstanbul'da başladığım mesleğimi memleketimde devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Fabrikanın açılmasıyla İstanbul'dan geri döndük." ifadelerini kullanan Karataş, yeni şubelerle Türkiye ile Avrupa ülkelerinin en ücra noktalarına kadar ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Muhammet Yılmaz, 5 yıldır bu fabrikada çalıştığını dile getirerek, "Kendi memleketimizde böyle bir iş imkanına sahip olduğumuz için çok mutluyum." dedi.

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç, 2003 yılında kentte hizmet vermeye başlayan kurumun her geçen gün desteğini artırdığını söyledi.

Yeni işletme kurmak isteyenlerin yanı sıra mevcut işletmelere de çeşitli destek sunduklarına dikkati çeken Erkılıç, "Bu işletmemize de KOBİGEL kapsamında yazılım ve makine desteği verdik. İşletmemiz bu sayede birçok ülkeye ihracat yapıyor. İşletmemizin diğer KOBİ'lere örnek olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erkılıç, iş fikri olan ve kendi işletmesini kurmak, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi olmak isteyen tüm girişimcileri beklediklerini aktardı.