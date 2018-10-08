YOZGAT

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek bazı ürünlerde yüksek fiyat artışına gidenlerin, işi fırsatçılığa, ganimete dökenlerin mutlaka hukuk içerisinde hesap vereceklerini belirterek, "Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin." dedi.

Malkoç, beraberindeki kamu denetçileri Sadettin Kalkan ve Hüseyin Yörük ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, Yurtnaç ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrası bir gazetecinin "Fırsatçılık yaparak ürünlere zam yapanlar ve stokçular konusunda vatandaşlardan yoğun şikayet alıyor musunuz?" sorusu üzerine Malkoç, Osmanlı'dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden medeniyetini, kültürünü ve tarihini hatırlamaya, hafızasını tazelemeye çalıştığını ve bundan rahatsızlık duyanlar olduğunu söyledi.

Türkiye üzerinde PKK, DEAŞ, FETÖ gibi operasyonlar yapıldığını ve Türkiye'nin bunların hepsini aştığını dile getiren Malkoç, "Şimdi de bir ekonomik operasyonla karşı karşıyayız. Biz tarih boyunca önümüze çıkan her zorluğu aşarak büyüdük. Bugün de bunları aşacağız inşallah. Evet halkımızın çektiği büyük sıkıntılar ve zorluklar var. Türkiye ekonomik açıdan bu badireyi ve bu zorlukları aşacak ama üzüntü verici olan şey, bu aziz milletin içerisinde fırsatçıların bu kadar yoğun olması. Bu üzüntü verici." dedi.

"Hukukun içinde hesap verecekler"

Fırsatçıların hukukun içerisinde hesap vereceğini vurgulayan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun, serbest piyasanın dışında işi fırsatçılığa, ganimete dökenler, mutlaka hukukun içerisinde hesabını vereceklerdir. O açıdan özellikle fırsatçılık yapmaya çalışanları uyarıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın titizliği ortada, bakan arkadaşlarımızın çabası, valilerimizin, belediye başkanlarımızın gayreti ortada. Kimse, yarın hesap veremeyeceği işlere girmesin. Günlük iki kuruşluk kar için millete haksızlık yapmasın. Bizim temennimiz bu yanlış yapanın yakasına ilgililer, yetkililer yapışır. Hukukun önünde onlardan hesap sorarlar. Yarın yüzleri kızarmaması için hiç kimse aç gözlülük yapmasın, ölçülü davransın. O açıdan dünyada hiç gizli bir şey yok. Stokçular, fırsatçılık yapmasınlar. Yarın önlerine acı fatura konur, biz uyarıyoruz."

Muhabir: Ömer Ertuğrul