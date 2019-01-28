Derede kaybolan Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

ANTALYA

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 5. gününde tekrar başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 186 kişi katılıyor.

3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında ve deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.

Sahil Güvenlik Hücum Botu da su altı arama cihazları ile tarama yaparken diğer bottaki balıkadamlar denizde dalış yapıyor.

AFAD ve AKUT ekiplerinin ise karadan yürüttüğü çalışmaları, kayıp Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da yakından takip ediyor.

Muhabir: Sinan Özmüş