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Denizli'de tekstil fabrikasında yangın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Sebahatdin Zeyrek   | 08.03.2021
Denizli'de tekstil fabrikasında yangın Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Hacı Eyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta havlu bornoz üreten tekstil fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Görevlilerce fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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