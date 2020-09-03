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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sebahatdin Zeyrek   | 03.09.2020
Denizli'de orman yangını Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ise yangına yakın mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada yangının yerleşim yerine ulaşmaması için tarlaların iş makinesiyle sürüldüğü görüldü.

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