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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 03.09.2020
Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu/AA

İzmir

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.

Patlamada yaralılıların olduğu öğrenildi.

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