Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.
Patlamada yaralılıların olduğu öğrenildi.