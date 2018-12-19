Deniz suyu sıcaklığı hamsiyi erken göçe zorluyor

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak." dedi.

SAMSUN



Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl palamut başta olmak üzere çinekop, istavrit ve hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Denizdeki balık bolluğundan mutlu olduklarını dile getiren Malkoç, ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde bulunması nedeniyle deniz suyu sıcaklığının düşmediğine işaret etti.

Malkoç, deniz suyu sıcaklığının balıkların erken göçüne neden olabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak. Çinekop Samsun'a yeni geldi. Yaklaşık 5 gün önce boğaz ağzındaydı. Karadeniz çok sıcak, karşı taraf çok soğuk. Çinekop sıcağı takip edince Karadeniz'de kaldı ama hamsi dağıldı. Şu anda bir ucu Hopa'da. Hamsi Karadeniz'in her yerinde azaldı ama parça parça var."

Deniz suyunun bir an önce soğumasını beklediklerine dikkati çeken Malkoç, böyle gitmesi halinde av sezonunun erken bitebileceğini kaydetti.

Muhabir: Fatih Mehmet Kürkçü





