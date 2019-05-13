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Demirci beldesinde seçim yenilenecek

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimin yeniden yapılması kararı alındı.

Kemal Karadağ,Sefa Şahin   | 13.05.2019
Demirci beldesinde seçim yenilenecek

Ankara

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimin yeniden yapılmasına karar verildi.

Demirci Belde Belediye Başkanlığını 31 Mart'taki seçimlerde Büyük Birlik Partisi adayı Ramazan Bozlak kazandı.

İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Bozlak'ın mazbatasını iptal etti. Bunun üzerine yeni belediye başkanı seçmesi gereken belediye meclisinin asıl ve yedek tüm üyeleri istifa etti.

Gülağaç İlçe Seçim Kurulu, YSK'den görüş istedi. YSK'nin görüşü üzerine Demirci beldesinde, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesi gereğince yeniden seçim yapılması kararı verildi.

Kanun hükmü kapsamında 60 gün sonunda ilk pazar günü Demirci beldesinde yeni seçim gerçekleştirilecek.

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