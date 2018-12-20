KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, "Maraş olayları"nın 40. yılına ilişkin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik bildirisi yayımlandı.

STK'ler ve siyasi parti temsilcileri adına bildiriyi okuyan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevi'si ve Sünni'siyle Maraşlıların beraberce oluşturduğunu söyledi.

Anadolu'ya, dünyaya örnek Kahramanmaraş'ın kahramanlığını, Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Türkmen'i, Çerkez'i el ve gönül birliği ile ortaya koyduğuna dikkati çeken Zabun, "Maraş'ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgahlanmıştır." dedi.

Zabun, insan sevgisinden yoksun vesayet odaklarının 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yaptığını vurguladı.

1978 olaylarının mağdurlarının Alevi, Sünni, Kürt, Türk ve bütün Kahramanmaraş ile Türkiye demokrasisi olduğuna dikkati çeken Zabun, "Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Maraş'ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız." diye konuştu.

Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkarılan derslere işaret eden Zabun, "Daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha çok demokrasi, daha çok şeffaflık, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bir daha ne bu kadim kentin, ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz." dedi.

Kardeşlik bildirisini, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP İl Başkanı Esat Şengül, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Baro Başkanı Burak Gül, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Sekreteri Alicem Gencer, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Bülbül, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Tabip Odası Başkanı Harun Çetin, Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdal Karakaya, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen imzaladı.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir