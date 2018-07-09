Darbe sanığı görüntüleri inkar etti

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada sanık eski teğmen Seyfullah Demir, TEM Başkanı Aslan'ı alıkoyduğu anların da yer aldığı karargahın güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerini inkar etti.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanık eski teğmen Seyfullah Demir hakim karşısına çıktı.

Hazırlık aşamasındaki ifadeleri kabul etmeyen Demir, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını isteyerek savunmasına başladı.

Olay tarihinde gece eğitimi olduğu gerekçesiyle Jandarma Okullar Komutanlığı'na çağrıldığını iddia eden Demir, komutanlarının emriyle buradan Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiklerini söyledi.

Burada bir binbaşının emrine verildiklerini anlatan Demir, silah seslerinin gelmesi üzerine can güvenliğini sağlamak için herkesin yere yattığını ifade etti.

Karargaha girdiklerinde rütbelilerin arasına karıştıklarını belirten Demir, buradaki askerlerin kendi aralarında uçakların karargahı bombalayacaklarını konuştuklarını aktardı.

Demir, bu konuşmalardan sonra dışarı çıkmaya çalıştıklarını, ancak kapıların kilitli olduğunu öne sürdü.

Darbecilerce alıkonulan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile koruması polis memuru Hasan Gülhan'ın tutulduğu Sukan Toplantı Salonu'nda silahlı olarak nöbet tuttuğuna ilişkin görüntü ve tespitleri kabul etmeyen Demir, Gülhan'ın şehit edilmesi, Arslan'ın ise başında vurularak yaralanması olayına karışmadığını iddia etti.

Çapraz sorgu sırasında soru soran müşteki Ahmet Kansız'ı taklit eden sanık Demir'e Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "Sadece sorulara cevap ver, burada artistlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.