Başkan Erdoğan için İzmir'de 101 pare top atışı

Yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla İzmir ve birçok kentte 101 pare top atışı yapıldı.

İZMİR

İzmir'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen top atışılarından önce çevrede oturan vatandaşlar anonslarla uyarıldı.

Başkan Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ant içmesinin ardından 57. Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

Erzincan

Erzincan'da da Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptığı sırada, eş zamanlı olarak Erzincan Kırklar Tepesi mevkisinde de 101 pare top atışı yapıldı.

Top atışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı

Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin törenin ardından, görevine başladı. Bu sırada, Eskişehir'de Çankaya Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde 101 pare top atışı yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği atışlar sırasında bazı kişiler tekbir getirip, Erdoğan lehinde slogan attı.

Tokat'da 41 pare top atışı

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda and içmesinin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptığı sırada Tokat Belediye Binası'nın önünde 41 pare top atışı yapıldı.