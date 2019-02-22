Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.31
BIST 100
103,185.70
Altın
1,330.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin konuşuyor
logo
Türkiye

Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterle kurtardı.

Gülsem Adam  | 22.02.2019
Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Antalya

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama

Benzer haberler

Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı

Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı

Antalya'daki FETÖ operasyonunda 27 gözaltı

'Demokrasi nöbetini yargı mensupları adliyelerde sürdürüyor'

'Bu seçimde ideoloji değil, vatan sevgisi hakim'

'Bu seçimde ideoloji değil, vatan sevgisi hakim'
'Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz'

'Tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatacak bir çalışma içindeyiz'
'Ülkemiz dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri'

'Ülkemiz dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri'