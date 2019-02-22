Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterle kurtardı.
Antalya
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.
Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.
Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.