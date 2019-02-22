Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, Marmara’nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.
Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.