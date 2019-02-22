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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Burak Akay  | 22.02.2019
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara’nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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