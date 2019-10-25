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Cumhuriyet Bayramı'na gün boyu kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak kutlamalar kapsamında TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na kadar 29 Ekim kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.10.2019
Cumhuriyet Bayramı'na gün boyu kutlama

Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de gün boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkentteki ilk tören Anıtkabir'de düzenlenecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul edecek.

Vatandaşların katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na kadar "29 Ekim kortej yürüyüşü" gerçekleştirilecek. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayacak yürüyüş, Birinci Meclis'te sona erecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, yürüyüşün sonunda burada bir konser verecek.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenlenecek. Kabul törenine siyasiler, bilim insanları, gaziler, şehit yakınları, sanatçılar ve sporcular iştirak edecek.

Başkent dışında da Cumhuriyet Bayramı, Valilikler, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak.


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