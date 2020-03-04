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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile İdlib'i görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin iş birliği seçenekleri değerlendirildi.

Görüşmede, NATO içinde ittifak dayanışmasının önemine vurgu yapıldı ve başta ABD olmak üzere üye ülkelerin somut desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

Rejimin Türk askerini ve sivilleri hedef almasının ardından meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı konusunda ABD'li muhataplar bilgilendirildi.

"Uluslararası toplum daha fazla sorumluluk almalı"

Yürütülen operasyon ile Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı vurgulanarak, İdlib Mutabakatı çerçevesinde asker ve sivillerin korunması hususunda Türkiye'nin kararlılığının devam edeceği dile getirildi. 

Görüşmede, BM şemsiyesinde 2254 Sayılı Karar doğrultusunda Suriye'de sürdürülebilir bir ateşkes ve siyasi çözüm sağlanabilmesi için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması yönünde uluslararası desteğin arttırılması gerektiği kaydedildi.

İdlib'deki rejim saldırılarının yol açtığı insani krizi önlemek için ivedilikle saldırıların durdurulması ve ateşkesin ilan edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, İdlib Mutabakatı'nın korunması ve yaşanan trajedinin önüne geçilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması ve bir an önce somut adımların atılması istenildi. 

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