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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş   | 28.02.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. 


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