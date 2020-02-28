BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
Ankara
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
BBP'ten yapılan açıklamaya göre, Destici, genel başkan yardımcıları ile Başkanlık Divanı üyelerinin sabah saatlerinde genel merkezde olmalarını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.