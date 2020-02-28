Euro
6.82
Dolar
6.21
BIST 100
110,418.40
Altın
1,642.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Tanju Özkaya   | 28.02.2020
BBP Genel Başkanı Destici, parti yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'deki gelişmeler nedeniyle genel başkan yardımcıları ve Başkanlık Divanı üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

BBP'ten yapılan açıklamaya göre, Destici, genel başkan yardımcıları ile Başkanlık Divanı üyelerinin sabah saatlerinde genel merkezde olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Destici ve Karamollaoğlu İdlib'deki şehit askerler için başsağlığı diledi

Destici ve Karamollaoğlu İdlib'deki şehit askerler için başsağlığı diledi

CHP kapalı oturum için TBMM'yi toplantıya çağırdı

NATO Genel Sekreteri'nden Esed rejimi ve Rusya'ya kınama

İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
KKTC'den şehit askerler için başsağlığı mesajları

KKTC'den şehit askerler için başsağlığı mesajları
Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajları

Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajları