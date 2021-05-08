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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

İstanbul, Antalya, Balıkesir'deki bazı doğal sit alanları, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.05.2021
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ilçesindeki Elmalı Sedir Ağaçları Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taş Ada Mevkii Doğal Sit Alanı ile Sahilboyu Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Aydınlar Köyü ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu Mahallesi ile Karabük'ün Merkez ilçesi Kale (Akören) ve Kayı köyleri, Hatay'ın İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi, Artvin'in Merkez ilçesi Çayağzı Mahallesi ile Seyitler köyünde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

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