Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
Emine Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.