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Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı

Emine Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Berk Özkan   | 08.05.2021
Emine Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Müslümanların mabedine yapılan saygısızlık asla kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanınızdayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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