Fotoğraf: AA/Halil Sağırkaya

ANKARA

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşureden almak isteyen vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Edilen duanın ardından aşure ikramına başlandı. Yaklaşık 4 bin kişi için hazırlanan aşure bir buçuk saatte tükendi.

Ankara'da aşure ikramı Hacı Bayram Camisi'nin yanı sıra Beştepe Millet Camisi'nde de yapıldı.

Aşure ikram edilen vatandaşlardan Döne Vurucuesenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan aşurenin Allah katında kabul olmasını dileyerek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Konak Meydanında aşure ikramı

İzmir'de muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Konak Meydanındaki Yalı Camisi önünde aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Necip Nasır da katıldı.

Van'daki Hz. Ömer Camisi'nde aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca Van'da öğle namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

Hz. Ömer Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cami avlusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, tarifi özel olarak gönderilen ve Van Valiliğince hazırlanan aşureler halka dağıtıldı.

Tokat

Tokat'ta muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu katıldı.

Rize

Cumhurbaşkanlığınca Rize'de öğle namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Sahil Camisi önünde stant kuruldu.

Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, öğle namazının ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysal Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve diğer ilgililer tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğle namazının ardından Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Cumhurbaşkanlığı görevlisi Ahmet Minder, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından aşure ikramında bulunuldu.

Vali Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan aşureyi dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Aşure inancımızın çok özel bir anı ve zamanıdır." diyen Güzeloğlu, "Hazreti Hüseyin efendimizin Kerbela'da şehidinin, mateminin hatırlanması ve bütün Kerbela şehitlerinin anılmasının, hatırlanmasıdır aşure. Aşure aynı zamanda bir ve beraber olmamızın, birlik ve dirlik içinde olmamızın, geleneğimizin ve kültürümüzün çok özel bir anı ve zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi bu gün Diyarbakır'da da bu geleneğimizi canlandırmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, kaynaşmamızı pekiştirmek adına birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İstanbul'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca öğle namazının ardından Sultanahmet Camisi'nin dış avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Eren ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

Trabzon

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla aşure Trabzon'da dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda öğle namazının ardından İskenderpaşa Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muhabir: Özcan Yıldırım,Ekber Türkoğlu, Halil Sağırkaya,Necat Hazar,Orhan Çiçek,Mahmut Serdar Alakuş





