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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sefa Mutlu   | 07.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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