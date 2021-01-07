Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yarın sabah 04.28 itibarıyla hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacak olan, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
#Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun. 🇹🇷🛰️ pic.twitter.com/kIXTx5EMAI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2021
Erdoğan paylaşımında, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.