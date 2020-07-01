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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarih yazmaya devam edeceğiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarih yazmaya devam edeceğiz' paylaşımı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

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