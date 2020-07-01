Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarih yazmaya devam edeceğiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020
RTE