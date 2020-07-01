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Türkiye

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Ayasofya hakkındaki açıklamalarını "hayretle karşıladıklarını" belirtti.

Tevfik Durul   | 01.07.2020
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’nın statüsüne yönelik açıklamasına ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Aksoy, anayasa ve kanunlarla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlar için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda "sessiz devrim niteliğinde" adımlar atıldığının altını çizdi.

Aksoy, bu çerçevede Türkiye'nin, kültür ve tarihinden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğu tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde koruduğuna dikkati çekerek, "Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın, Türkiye topraklarında yer alan bütün kültür varlıkları gibi Türkiye’nin mülkiyetinde olduğunu anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde içişlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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