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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Reyhanlı Barajı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 03.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Reyhanlı Barajı'nın ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda "Gençlerimize güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız." başlığıyla yer alan grafikte, şunlar kaydedildi:

"Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, topraklarımızın bereketini artıracak önemli bir yatırımdır. Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğin gücü yanında, her alandaki sağlam alt yapısına borçludur. Geçtiğimiz 18 yılın her günü, ülkemize ve milletimize eser kazandırdık. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız."

Paylaşımda, Reyhanlı Barajı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"200 bin dekar arazi taşkından korunacak. 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacak. 21 milyon metreküp su baraja aktarılacak. 52 binden fazla kişiye ilave istihdam sağlayacak. Su depolama hacmi, ortalama 7 baraja denk. Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı baraj, 52 kuş türüne ev sahipliği yapıyor."

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