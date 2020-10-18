Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/YBiUzcppew— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden." sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.