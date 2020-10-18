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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat yıl dönümünde Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, "Edebiyatımızın müstesna ismi, eserleriyle ufkumuzu aydınlatan Kudüs Şairi merhum Nuri Pakdil'i vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Pakdil'in fotoğrafı ve "İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden." sözünün yer aldığı bir de görsele yer verdi.

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