Euro
9.32
Dolar
7.95
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu kaydetti.

Sefa Mutlu   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu

Istanbul

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında KKTC’nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ersin Tatar güçlü liderlikle seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını her alanda geliştirmeye hazırdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ukrayna Devlet Nişanı' verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ukrayna Devlet Nişanı' verildi
Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi

Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek