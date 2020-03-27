Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."
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