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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Berk Özkan   | 27.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim."


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