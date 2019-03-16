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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." mesajı paylaştı.

Kaan Bozdoğan   | 16.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'de, Irak'ın Halepçe kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırının 31. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında, "31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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