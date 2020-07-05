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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sefa Mutlu   | 05.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iletisinde, "Edebiyatımızın değerli isimlerinden şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin seslendirildiği bir de videoya yer verdi.

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