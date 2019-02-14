Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi

ANKARA

Uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yeniden oluşturuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinin katılımıyla yeniden oluşturulduğu belirtildi.

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kuruluna, Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı hallerde Sağlık Bakanı başkanlık edecek.

Yüksek Kurulun oluşturacağı strateji ve eylem planları çerçevesinde görev icra etmek üzere Sağlık Bakanının teklifi üzerine Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecek. Ayrıca Yüksek Kurul tarafından ihtiyaç halinde çalışma grupları oluşturulabilecek.

Yüksek Kurul, kurul ve çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Sağlık Bakanlığınca 6 aylık periyotlarla ilerleme raporları hazırlanarak Yüksek Kurulun değerlendirmesine sunulacak.

Yapılan değerlendirmeler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlar Yüksek Kurul Başkanınca yıllık faaliyet raporu olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Kurullar tarafından bağımlılık ile mücadele alanında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacak, alınan kararların uygulanmasında üstlenilen görev ve sorumluluklar özenle yerine getirilecek.

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarının güvenliği için yeni kurul

"Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu.

Kurul, İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı başkanlığında, ilgili bakanlarca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul iki ayda bir kez, gerekli hallerde daha sık toplanacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kuruluna yapılmış atıflar, Merkez Güvenlik Kuruluna yapılmış sayılacak.

Sınır yönetimi alanında kurumlar arası iş birliği yönetmeliğinde değişiklik

"Sınır Yönetimi Alanında Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanının veya katılmadığında İçişleri Bakanının başkanlığında; Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşacak.

Kurul yılda bir defa veya Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine toplanacak. Gerekli görüldüğünde diğer bakanlar da Kurula davet edilebilecek.

Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu da İçişleri Bakanının görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında; Dışişleri, Milli Savunma, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının görevlendireceği bakan yardımcıları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı, Harita Genel Müdürü, Göç İdaresi Genel Müdürü, İller İdaresi Genel Müdürü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul yılda iki defa toplanacak. Başkan, resen veya temsilcilerden birinin talebi üzerine toplantı gündemini belirleyerek Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek.

İki üniversitede enstitü ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve yüksekokul kurulması, bazı yüksekokul ve enstitülerin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Haliç Üniversitesine bağlı olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde de Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Kararla, Gaziantep Üniversitesine bağlı Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Metalurji Enstitüsü ve Haliç Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

Muhabir: Hamdi Çelikbaş