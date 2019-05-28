Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan için mesaj yayımladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını Twitter hesabından tebrik etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve Milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. pic.twitter.com/3ZGP2WBScA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 28 Mayıs 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşime şahsım ve milletim adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı mesajı Azerbaycan Türkçesiyle de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.