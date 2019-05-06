Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ramazan tebriği
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.
İstanbul
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın İslam alemi ve tüm dünya için hayır getirmesi temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.