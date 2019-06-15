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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİGK 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den yurda döndü.

Berk Özkan   | 15.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den yurda döndü.

Erdoğan'ı taşıyan "TC TRK" uçağı, saat 17.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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