Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye özgürlük alanlarını genişletmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhuna uygun şekilde vatandaşlarının özgürlük alanlarını genişletmeye devam edecektir." dedi.

anasayfa > Türkiye 10.12.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye özgürlük alanlarını genişletmeye devam edecek

ANKARA 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık  İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajına, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul  edilişinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların ve tüm  dünyanın İnsan Hakları Gününü tebrik ederek başladı.

 "Bir İnsan Hakları Günü'nü daha maalesef Suriye'den Irak'a,  Arakan'dan Filistin'e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam  hakkı dahil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen'de yüz binlerce  çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemde karşılıyoruz." değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık adına utanç verici bu tablonun, uluslararası toplumun İnsan  Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri  yerleştirme hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu  gösterdiğini belirtti.

Erdoğan,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel güvenlik, barış ve  istikrarı korumakla mesul yapıların sergiledikleri acziyetin, insan hakları  ihlallerinin bu derece yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden olduğuna dikkati çekti.

"Ülkemizin reform iradesi ve kararlılığı daha da güçlenmiştir"

 Uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alan İsrail'in,  Filistin topraklarındaki işgal, tehcir ve zulüm politikalarına pervasızca  devam edebildiğine vurgu yapan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Çıkarı, insan hayatının üstünde gören, terör örgütleri arasında ayrım  yapan, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyet, yüz  milyonlarca insanın nazarında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de  anlamsızlaştırmaktadır.  Bu süreçte Türkiye, yurt dışında komşularından başlayarak küresel  ölçekte adaletin tecellisi için mücadele ederken, yurt içinde de  demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kapsamlı  reformlara imza atmıştır.

 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği  Kurumunun tesisi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının  getirilmesi, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan pek çok  yasağın kaldırılması, son 16 yılda hayata geçirilen devrim niteliğindeki  adımlardan sadece bir kısmıdır."

Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya  başlanmasıyla, Türkiye'nin reform iradesi ve kararlılığının daha da  güçlendiğini vurgulayarak,  Türkiye'nin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ruhuna uygun  şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, ileriki  dönemde de vatandaşların özgürlük alanlarını genişletmeye devam  edeceğini kaydetti.

Muhabir: İlkay Güder



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