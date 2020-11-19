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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul etti.

Sefa Mutlu,Kaan Bozdoğan   | 19.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabul etti.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika saat sürdü.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkanvekilleri İbrahim Pektaş, Mustafa Gültepe, Başaran Bayrak, Zeki Kıvanç ile yönetim kurulu, denetim kurulu ve sektörler konseyi üyeleri katıldı.

TİM Başkanı Gülle, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Reform dönemi kapsamında TİM Sektörler Konseyi olarak başlattığımız 'Yeni İhracat Seferberliği'nin yol haritasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunuyoruz. Pandemide ihracatını artıran 4 ülkeden biri olan Türkiye'nin geleceği için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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