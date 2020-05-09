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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı.

Kaan Bozdoğan   | 09.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle paylaşılan ve kısa sürede yayılarak sosyal medya platformunda gündem olan paylaşımları karşılıksız bırakmadı.

Erdoğan, Türk bayrağı simgesiyle, "#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam." paylaşımı yaptı.

Siyasiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, destek verdikleri Erdoğan'ın gerek sözlerini, gerekse Erdoğan'a temennilerini paylaştı. Bazı paylaşımlarda Erdoğan'ın fotoğraflarına ve videolarına da yer verildi.

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