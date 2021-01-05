Euro
9.09
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,951.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Fethi Sekin'i andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Fethi Sekin'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini duyurdu
Macaristan'dan AB'ye Kovid-19 aşısı tepkisi: Brüksel'in kötü bir anlaşma imzaladığı görülüyor
Almanya Kovid-19 kısıtlamalarını daha da sıkılaştırarak 31 Ocak'a kadar uzattı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 649 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti

Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türkleri kabul etti
Emine Erdoğan: Bugün dünyanın en önemli gündemi iklim krizidir

Emine Erdoğan: Bugün dünyanın en önemli gündemi iklim krizidir