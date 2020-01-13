Cumhurbaşkanı Erdoğan Rauf Denktaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zSsqcu1yAI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2020
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.