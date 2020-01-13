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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rauf Denktaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 13.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rauf Denktaş'ı andı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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